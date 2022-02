Ucraina, nel giorno della mediazione di Scholz l'allarme: "Aumentate le truppe russe al confine". Cnn: "Zelensky informato che l'attacco sarà mercoledì" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli Usa chiudono l’ambasciata di Kiev. Prodi: «Nessuno ha interesse a una guerra». Piazza Affari: -2,04. Scholz annuncia 150 milioni di aiuti all’Ucraina. L'Ue pensa a un piano per eventuali rifugiati. Macron punta alla "finlandizzazione" Leggi su lastampa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli Usa chiudono l’ambasciata di Kiev. Prodi: «Nessuno ha interesse a una guerra». Piazza Affari: -2,04.annuncia 150 milioni di aiuti all’. L'Ue pensa a un piano per eventuali rifugiati. Macron punta alla "finlandizzazione"

Advertising

EnricoLetta : A Putin dico; sciolga il cappio attorno all’ #Ucraina. Non poteva essere più chiaro #Steinmeier nel suo discorso da… - Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane… - vaticannews_it : #14febbraio I popoli possono ribellarsi alle guerre dei potenti? Nel mondo cresce la preghiera silenziosa dei picco… - FamilyRosoli : RT @vaticannews_it: #14febbraio I popoli possono ribellarsi alle guerre dei potenti? Nel mondo cresce la preghiera silenziosa dei piccoli d… - Lupo1960 : @guidobodrato @riotta Ho lavorato molto in quei paesi e sono troppo diversi da noi. Se stai in Europa non ti prendi… -