Ucraina, mille soldati della Nato al fronte: c'è anche l'Italia con alpini e bersaglieri (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Nato si prepara a inviare mille soldati sul fronte Sud-Est europeo per fronteggiare la crisi dell'Ucraina. Di questi, 250 sono italiani e potrebbe finire al confine con l'Ungheria. Uno dei paesi del fronte: gli altri sono Bulgaria, Slovacchia e Romania. Mentre sono 130 mila i militari russi al confine con Ucraina, secondo l'intelligence americana, che ha rivisto al rialzo la precedente stima di 100 mila di cui ha parlato negli ultimi giorni e ha aggiornato Joe Biden. Intanto Kiev chiede alle compagnie aeree di non volare sul Mar Nero. E sui giornali si parla di un piano segreto di Mosca per far scattare l'invasione. Mentre l'Occidente invia armi e sistemi di difesa in attesa dell'offensiva.

