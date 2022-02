Ucraina, l’Ue: «Saremo pronti all’afflusso di rifugiati. Le sanzioni? Siamo molto avanti» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non solo le sanzioni, rispetto alle quali è «molto avanti». Mentre è impegnata sul fronte della de-escalation, l’Ue sta lavorando per farsi trovare «pronta» sotto ogni aspetto in caso di esplosione di un conflitto in Ucraina, compresa l’eventualità di dover far fronte all’arrivo di rifugiati. «Oltre alle sanzioni, il secondo binario del nostro lavoro è la preparazione. Lavoriamo su tutti i possibili aspetti e le migrazioni e i rifugiati sono uno di questi aspetti», ha spiegato la vice portavoce capo della Commissione, Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. «Saremo pronti per qualsiasi cosa accada», ha assicurato, spiegando che «lavoriamo con i nostri Stati membri». l’Ue «pronta» ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non solo le, rispetto alle quali è «». Mentre è impegnata sul fronte della de-escalation,sta lavorando per farsi trovare «pronta» sotto ogni aspetto in caso di esplosione di un conflitto in, compresa l’eventualità di dover far fronte all’arrivo di. «Oltre alle, il secondo binario del nostro lavoro è la preparazione. Lavoriamo su tutti i possibili aspetti e le migrazioni e isono uno di questi aspetti», ha spiegato la vice portavoce capo della Commissione, Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. «per qualsiasi cosa accada», ha assicurato, spiegando che «lavoriamo con i nostri Stati membri».«pronta» ...

