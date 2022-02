Ucraina, Lavrov a Putin: “Chance di trovare accordo con l’Occidente”. Scholz vede Zelensky: “Per Mosca conseguenze pesanti se invade” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo settimane di bilaterali falliti, scambi di accuse e minacce e nessun passo avanti sul fronte diplomatico, oggi da Mosca sembra aprirsi uno spiraglio. Il ministro degli Esteri, Serghej Lavrov, parlando direttamente con Vladimir Putin ha detto che ci sono “Chance” di trovare un accordo con l’Occidente sull’Ucraina. Oggi tocca al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, cercare di sbloccare la situazione per cercare di evitare un’escalation militare che avrebbe dure ripercussioni su tutte le parti in gioco. In giornata incontra a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky, mentre domani si terrà l’incontro più atteso, quello a Mosca con il presidente Vladimir Putin: un bilaterale di estrema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo settimane di bilaterali falliti, scambi di accuse e minacce e nessun passo avanti sul fronte diplomatico, oggi dasembra aprirsi uno spiraglio. Il ministro degli Esteri, Serghej, parlando direttamente con Vladimirha detto che ci sono “” diunconsull’. Oggi tocca al cancelliere tedesco, Olaf, cercare di sbloccare la situazione per cercare di evitare un’escalation militare che avrebbe dure ripercussioni su tutte le parti in gioco. In giornata incontra a Kiev il presidente Volodymyr, mentre domani si terrà l’incontro più atteso, quello acon il presidente Vladimir: un bilaterale di estrema ...

