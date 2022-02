Ucraina | Lavrov a Putin | Chance di accordo | Scholz | Ingresso Kiev nella Nato non è in agenda | Ambasciata Usa spostata a Leopoli

(Di lunedì 14 febbraio 2022) 14 feb 20:53 Il capo del Pentagono da martedì in Europa Il capo del Pentagono Lloyd Austin sarà da martedì in visita a Bruxelles, in Polonia e in Lituania: lo ha annunciato il portavoce della Difesa ...

E' bastata una frase del ministro degli Esteri russo, Sergheie lo stentoreo via libera di ... In compenso, lo strabismo interessato dei media verso l'sta garantendo un effetto da cortina ...Leggi anche Crisi- Russia, timori di guerra: le news, cosa succede- Russia, Di Maio vola a Kiev: "Dialogo prosegua, ma non all'infinito"- Russia, Scholz a ...Gli Usa chiudono l'ambasciata a Kiev Non si preannuncia nulla di buono nella crisi Russia - Ucraina, nonostante il ministro degli esteri russo Lavrov abbia detto a Putin che ci sono ancora delle ...La crisi ucraina e' stata al centro dell'incontro tra il Ministro degli Esteri russo Lavrov e il Presidente Putin, focalizzata sulle contro proposte da fornire agli Stati Uniti e alla NATO in merito ...