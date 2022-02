Ucraina, la Cia avverte Zelensky: il 16 attacco russo e gli Usa chiudono l'ambasciata a Kiev (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ucraina e Russia alle battute finali? Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato il 16 febbraio, data che l'intelligence americana ritiene plausibile per un attacco russo, 'giorno dell'... Leggi su globalist (Di lunedì 14 febbraio 2022)e Russia alle battute finali? Il presidente ucraino Volodymyrha proclamato il 16 febbraio, data che l'intelligence americana ritiene plausibile per un, 'giorno dell'...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cia ritiene che l'attacco russo all'Ucraina potrebbe essere sferrato la settimana prossima. Lo scrive der Spiege… - MediasetTgcom24 : Tensione in Ucraina, la Cia teme un attacco della Russia per mercoledì #americani #mercoledì16febbraio #tedesco… - afrodite1969 : RT @4everAnnina: Dice la #CNN che da rumors della #CIA pare sia certo l’attacco della #Russia all’#Ucraina mercoledì. L’ora esatta la CIA… - 3bomc : @quinta Non vorrei essere nei panni dei governi europei se dopo aver fatto entrare l'Ucraina nella Nato questa dove… - TerroneDoc : RT @4everAnnina: Dice la #CNN che da rumors della #CIA pare sia certo l’attacco della #Russia all’#Ucraina mercoledì. L’ora esatta la CIA… -