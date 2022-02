Ucraina, la Cbs: militari russi in assetto da guerra. Il capo del Pentagono martedì arriva in Europa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Qualche crepa si apre nel muro contro muro della crisi Ucraina, ma Kiev resta drammaticamente in bilico tra guerra e pace. Mentre la diplomazia tenta freneticamente di aprirsi una strada alternativa... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Qualche crepa si apre nel muro contro muro della crisi, ma Kiev resta drammaticamente in bilico trae pace. Mentre la diplomazia tenta freneticamente di aprirsi una strada alternativa...

