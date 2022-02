Ucraina, Johnson: “Siamo sull’orlo del precipizio ma Putin può ancora fare un passo indietro” (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Siamo sull’orlo di un precipizio“. Così, il primo ministro britannico, Boris Johnson, parla della crisi in Ucraina e della possibilità di un’invasione russa nel Paese. “Ci sono tutti i segnali per pensare che stanno preparando un’invasione. Dobbiamo renderci conto che questa è una situazione molto pericolosa. E tutti possono vedere che sarebbe un errore disastroso per la Russia”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) “di un“. Così, il primo ministro britannico, Boris, parla della crisi ine della possibilità di un’invasione russa nel Paese. “Ci sono tutti i segnali per pensare che stanno preparando un’invasione. Dobbiamo renderci conto che questa è una situazione molto pericolosa. E tutti possono vedere che sarebbe un errore disastroso per la Russia”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Boris Johnson: 'Siamo sull'orlo di un precipizio' Il primo ministro britannico: 'C'e' ancora tempo per Put… - Agenzia_Ansa : Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che la situazione in Ucraina è 'molto, molto pericolosa' e… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina, Boris Johnson: 'Siamo sull'orlo di un precipizio' Il primo ministro britannico: 'C'e' ancora tempo per Putin di… - francyelia29 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Johnson: 'Putin faccia un passo indietro dall'orlo del precipizio' #ucraina #russia #nato - GiorgioBaldari : RT @watohal: Il passo indietro non lo dovrebbero fare i due aggressori del mondo, invece di imbottire di armi l'ucraina mostrando la solita… -