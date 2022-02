Ucraina, il ministro degli Esteri russo Lavrov a Putin: «Chances di accordo con l'Occidente». Sale il prezzo del gas. E Di Maio va a Kiev (Di lunedì 14 febbraio 2022) La crisi Ucraina con 130.000 soldati russi segnalati in avvicinamento al confine continua a destare grandi preoccupazioni nel mondo. Una possibile invasione avrebbe ripercussioni su vasta scala e in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) La crisicon 130.000 soldati russi segnalati in avvicinamento al confine continua a destare grandi preoccupazioni nel mondo. Una possibile invasione avrebbe ripercussioni su vasta scala e in...

Advertising

petergomezblog : Ucraina, per la Germania situazione ‘molto pericolosa’. Stati Uniti e Gran Bretagna ritirano gli osservatori Osce d… - Agenzia_Ansa : Mentre crescono gli alert su una possibile invasione russa in Ucraina e la Farnesina ha inviato gli italiani a lasc… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Di Maio: 'Rientro del personale non essenziale da Kiev'. Il ministro degli Esteri: 'Lavoriamo per evitare… - sergio_firpo : @LucaBizzarri Certo che dimaio non risolve problema,ma ucraina è nostra vicina importante e il nostro ministro ben… - lustefunu : Devo preoccuparmi? Di Maio? Ore 14.10 Il ministro degli Esteri Di Maio sta pianificando una visita in Ucraina e già… -