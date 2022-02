Ucraina, i venti di guerra affossano le Borse: Milano è la peggiore in Europa. Cresce il prezzo del gas (Di lunedì 14 febbraio 2022) I timori di un conflitto in Ucraina pesano sui mercati. Nel primo giorno di contrattazioni all’indomani di un weekend carico di tensioni, le Borse europee registrano cali pesanti, mentre aumentano i prezzi di gas e petrolio. Le principali piazze europee sono tutte in calo: a metà seduta Francoforte e Parigi perdono il 3,1%, Madrid il 2,6%, Londra l’1,9%. La peggiore è Milano (-3,2%). In rialzo il petrolio con il Wti che sale a 93,37 dollari al barile (+0,3%) e il Brent a 94,59 dollari (+0,17%). Cresce anche il prezzo del gas: ad Amsterdam +5,9% a 82 euro al Mwh. La Russia è la principale fonte di gas naturale in Europa: un terzo delle sue esportazioni attraversa l’Ucraina. Secondo gli analisti di Bloomberg, gli impianti di stoccaggio ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) I timori di un conflitto inpesano sui mercati. Nel primo giorno di contrattazioni all’indomani di un weekend carico di tensioni, leeuropee registrano cali pesanti, mentre aumentano i prezzi di gas e petrolio. Le principali piazze europee sono tutte in calo: a metà seduta Francoforte e Parigi perdono il 3,1%, Madrid il 2,6%, Londra l’1,9%. La(-3,2%). In rialzo il petrolio con il Wti che sale a 93,37 dollari al barile (+0,3%) e il Brent a 94,59 dollari (+0,17%).anche ildel gas: ad Amsterdam +5,9% a 82 euro al Mwh. La Russia è la principale fonte di gas naturale in: un terzo delle sue esportazioni attraversa l’. Secondo gli analisti di Bloomberg, gli impianti di stoccaggio ...

