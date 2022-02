Ucraina, dubbi sull'invasione. Zelensky: dateci le prove Mosca evoca la provetta di Powell, "Stati Uniti isterici" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mentre cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia su una possibile invasione di Kiev da parte di Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy chiede a Washington prove "certe" sulla probabile escalation militare, annunciata dalla Casa Bianca per mercoledì 16 febbraio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mentre cresce la tensione trae Russia su una possibiledi Kiev da parte di, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy chiede a Washington"certe"a probabile escalation militare, annunciata dalla Casa Bianca per mercoledì 16 febbraio. Segui su affaritaliani.it

