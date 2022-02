Ucraina, Di Maio in missione contro la guerra: l’Italia cerca pace e gas (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la Francia col Presidente Emmanuel Macron e la Germania, in queste ore, con il cancelliere Olaf Scholz, anche l’Italia tenterà una missione diplomatica in Ucraina e in Russia col ministro Luigi Di Maio. l’Italia chiede pace e gas Il titolare della Farnesina partirà domani 15 febbraio per Kiev, poi si recherà a Mosca. In realtà, già all’inizio di febbraio il premier Mario Draghi aveva avuto un colloquio telefonico col Presidente russo, Vladimir Putin. Al centro delle discussioni che già Draghi, e da domani Di Maio, il Governo italiano sta portando avanti, ci sono le iniziative per scongiurare una guerra fra Russia e Ucraina ma anche trattative, molto più profane, per assicurare al nostro Paese adeguate forniture di materie prime in ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la Francia col Presidente Emmanuel Macron e la Germania, in queste ore, con il cancelliere Olaf Scholz, anchetenterà unadiplomatica ine in Russia col ministro Luigi Dichiedee gas Il titolare della Farnesina partirà domani 15 febbraio per Kiev, poi si recherà a Mosca. In realtà, già all’inizio di febbraio il premier Mario Draghi aveva avuto un colloquio telefonico col Presidente russo, Vladimir Putin. Al centro delle discussioni che già Draghi, e da domani Di, il Governo italiano sta portando avanti, ci sono le iniziative per scongiurare unafra Russia ema anche trattative, molto più profane, per assicurare al nostro Paese adeguate forniture di materie prime in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Di Maio: 'Rientro del personale non essenziale da Kiev'. Il ministro degli Esteri: 'Lavoriamo per evitare… - fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - gateau67 : cmq il fatto che di maio parta per l'ucraina, proprio per san valentino, mostra la sua buona volontà (politica) e l… - nox2793 : Ben venga la missione di Di Maio in Ucraina se riesce a far scoppiare la guerra, portando poi al rinvio di Inter Liverpool - CAvondet : In Italia ci sono già da tempo! Il Fatto Quotidiano: Ucraina, Scholz vede Zelensky: “Per Mosca conseguenze pesanti… -