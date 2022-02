Ucraina | Cnn | «Zelensky informato che la Russia attaccherà mercoledì 16» L' ambasciata Usa da Kiev a Leopoli

Advertising

, la diretta della giornata Questi i fatti principali di oggi sulla crisi. 20:07 - ... Lo riferisce lain una breaking news. 20.00 - Chiude l'ambasciata Usa a Kiev. Il segretario di ...Il presidente russo Putin 'ha ampie capacità a sua disposizione', ha detto alla. Mosca 'continua a inviare forze aggiuntive lungo questo confine con l', anche durante il fine settimana, e ...La Cnn, in una breaking news, ha riferito che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell'attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Eppure, in Ucraina si lavora per ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell'attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Lo riferisce la Cnn in una breaking news. 20.00 - Chiude l'ambasciata Usa a Kiev ...