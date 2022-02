Ucraina, Cnn: «Zelensky informato che attacco russo sarà mercoledì 16». Gli Usa spostano l'ambasciata da Kiev (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Cnn, in una breaking news, ha riferito che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell'attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Cnn, in una breaking news, ha riferito che il presidente ucraino Volodymyrè statoche il giorno dell'16 febbraio....

