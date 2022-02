Ucraina: appello della Cei, scongiurare il ricorso alle armi (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Conferenza Episcopale Italiana lancia un appello per fermare le tensioni in Ucraina. "Quanto sta accadendo al confine tra Ucraina e Russia preoccupa il mondo intero. Il rischio concreto di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Conferenza Episcopale Italiana lancia unper fermare le tensioni in. "Quanto sta accadendo al confine trae Russia preoccupa il mondo intero. Il rischio concreto di una ...

