Trudeau dichiara emergenza nazionale per fermare proteste (Di martedì 15 febbraio 2022) Il premier canadese Justin Trudeau ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste contro le restrizioni anti Covid che hanno paralizzato la capitale e il traffico ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il premier canadese Justinhato l'pubblicaper mettere fine allecontro le restrizioni anti Covid che hanno paralizzato la capitale e il traffico ...

MediasetTgcom24 : Covid, Trudeau dichiara emergenza nazionale per fermare proteste #covid #justintrudeau - EDeusoy : RT @andiamoviaora: Trudeau dichiara la legge marziale. Nuove leggi che danno al governo il potere di chiudere qualsiasi campagna di crowdf… - sacinaro : RT @GandolfoDomini1: Il neo-nazista #Trudeau dichiara la legge marziale in Canada e assume i pieni poteri... Come Hitler con lo stato di as… - BMastrotta : RT @GandolfoDomini1: Il neo-nazista #Trudeau dichiara la legge marziale in Canada e assume i pieni poteri... Come Hitler con lo stato di as… - andiamoviaora : Trudeau dichiara la legge marziale. Nuove leggi che danno al governo il potere di chiudere qualsiasi campagna di c… -