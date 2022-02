“Trovato dai carabinieri”. Saman Abbas, nuova svolta nel caso: c’è un arresto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si apre un altro capitolo nella storia di Saman Abbas, la giovane pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna, e mai più ritrovata ma ritenuta morta dopo aver detto di no ad un matrimonio combinato dalla famiglia. A gennaio lo Danish Hasnain, lo zio di Saman ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l’esecutore materiale del presunto omicidio della ragazza, è stato estradato in Italia. L’uomo era stato localizzato e arrestato alla periferia di Parigi il 22 settembre 2021, dopo quasi cinque mesi di latitanza. Lo zio di Saman Abbas ha negato ogni coinvolgimento con la scomparsa della nipote e nell’interrogatorio Danish Hansnain, pachistano 34enne, avrebbe sostenuto di essere stato “incastrato” ma i carabinieri e la Procura ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si apre un altro capitolo nella storia di, la giovane pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna, e mai più ritrovata ma ritenuta morta dopo aver detto di no ad un matrimonio combinato dalla famiglia. A gennaio lo Danish Hasnain, lo zio diritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l’esecutore materiale del presunto omicidio della ragazza, è stato estradato in Italia. L’uomo era stato localizzato e arrestato alla periferia di Parigi il 22 settembre 2021, dopo quasi cinque mesi di latitanza. Lo zio diha negato ogni coinvolgimento con la scomparsa della nipote e nell’interrogatorio Danish Hansnain, pachistano 34enne, avrebbe sostenuto di essere stato “incastrato” ma ie la Procura ...

Advertising

marco_mico : @MarcoRizzoPC Se La manipolazione ha assunto dimensioni inimmaginabili. In pochi utilizzano la Ragione per difende… - thewaterflea : RT @vicevongola2: Poco fa un aderente al gruppo si lagnava del taglio di capelli fatto dalla moglie (noi perseguitati siamo esclusi anche d… - mrsergiogallo : @StefanoDisegni guarda che ho trovato in cantina dai miei! - albertotozzi3 : RT @vicevongola2: Poco fa un aderente al gruppo si lagnava del taglio di capelli fatto dalla moglie (noi perseguitati siamo esclusi anche d… - anto_dun : RT @namelessb1tch: quell’altra insinua pure che jess stia male per lui e la storia dei mikado dio santo ma i 5 mesi lì dentro lontana dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato dai Super Green pass, da domani obbligatorio per i lavoratori over 50: multe, sospensioni e scadenze Nel caso in cui un dipendente over 50 venga trovato senza pass rafforzato mentre è al lavoro dai controlli a campione coordinati dalle prefetture di tutta la Penisola, questo rischia una multa dai ...

Escursionista trovato senza vita nella zona del Mombarone L'allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle 21 dai famigliari. Nel corso della notte le squadre dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il supporto di Vigili del Fuoco e Carabinieri ...

I bulli incastrati dal video Trovato dai nostri cronisti QUOTIDIANO NAZIONALE Quattro uomini vanno a pestare una donna armati di mazze e asce. Salvata dai carabinieri, loro tutti denunciati All’interno dell’auto dell’organizzatore della spedizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato due asce lunghe quasi un metro, una mazza da baseball e alcuni coltelli. Regolamento di ...

Trovato morto l’escursionista disperso ieri sera sul Mombarone Dopo aver segnalato ai tecnici del Soccorso Alpino una posizione GPS inviata da un dispositivo in possesso dell’uomo, i soccorritori si sono recati sul posto con l’elicottero ma le operazioni finora ...

Nel caso in cui un dipendente over 50 vengasenza pass rafforzato mentre è al lavorocontrolli a campione coordinati dalle prefetture di tutta la Penisola, questo rischia una multa...L'allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle 21famigliari. Nel corso della notte le squadre dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il supporto di Vigili del Fuoco e Carabinieri ...All’interno dell’auto dell’organizzatore della spedizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato due asce lunghe quasi un metro, una mazza da baseball e alcuni coltelli. Regolamento di ...Dopo aver segnalato ai tecnici del Soccorso Alpino una posizione GPS inviata da un dispositivo in possesso dell’uomo, i soccorritori si sono recati sul posto con l’elicottero ma le operazioni finora ...