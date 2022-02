Trionfo San Marzano | la Coppa è tua

(Di lunedì 14 febbraio 2022) CASTELLAMMARE DI STABIA – Il Saniscrive per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro dellaItalia di Eccellenza Campania. I blaugrana battono in rimonta e con pieno merito una coriacea Virtus Campania, passata in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo. I ragazzi di Egidio Pirozzi non sembrano mai soffrire più di tanto al cospetto dei biancorossi, riuscendo a completare il ribaltone nel corso della ripresa. La cronaca. Il Sanritrova Marotta dal 1’, affidandosi al solito 4-3-3. Schieramento a specchio per la Virtus, con Spilabotte al centro del tridente offensivo. Primi minuti di studio, poi al 9’ il primo sussulto. Marotta disegna una parabola velenosa su punizione, con palla che si stampa sull’incrocio dei pali. Tre minuti dopo Nuvoli chiama al gran riflesso Avino, migliore dei suoi, su cross di Marotta. Al ...

San Marzano sul Sarno. Il sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha voluto rivolgere i suoi complimenti al San Marzano Calcio per la grande impresa che l'ha portata a vincere la Coppa Italia di Eccelenza campana nella gara, giocata oggi allo stadio di Castellammare di Stabia, e vinta per 2 - 1 contro la ...