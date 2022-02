Tragedia in casa, Lorenzo trovato morto nel letto dalla madre. 37 anni, giallo sulle cause (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lorenzo Trevisan non ce l’ha fatta, è morto ieri nella sua casa di Caorle. Una Tragedia senza senso. A quanto si apprende il ragazzo, di appena 37 anni, è stato trovato morto nel suo letto dalla madre. La notizia del decesso si è diffusa nel giro di poco in tutto il paese suscitando un’ondata di commenti e di commozione in rete. “Un grande lavoratore – ricordano gli amici – Cippo è sempre stato una persona con il sorriso. Siamo tutti dispiaciuti per quanto successo. Solo sabato ci eravamo salutati e fatto festa per il suo compleanno”. La famiglia di Lorenzo Trevisan è molto conosciuta e apprezzata in città: gestisce La Caorlina in pieno centro storico. Drammatico il resoconto dei fatti: poco dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)Trevisan non ce l’ha fatta, èieri nella suadi Caorle. Unasenza senso. A quanto si apprende il ragazzo, di appena 37, è statonel suo. La notizia del decesso si è diffusa nel giro di poco in tutto il paese suscitando un’ondata di commenti e di commozione in rete. “Un grande lavoratore – ricordano gli amici – Cippo è sempre stato una persona con il sorriso. Siamo tutti dispiaciuti per quanto successo. Solo sabato ci eravamo salutati e fatto festa per il suo compleanno”. La famiglia diTrevisan è molto conosciuta e apprezzata in città: gestisce La Caorlina in pieno centro storico. Drammatico il resoconto dei fatti: poco dopo le ...

