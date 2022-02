Tour dell'Oman: Masnada perde la maglia, Hirt stacca tutti ed è il nuovo leader (Di lunedì 14 febbraio 2022) durato solo un giorno il regno di Fausto Masnada al Tour of Oman. Dopo il successo in solitaria nella tappa di ieri, l'italiano nella quinta tappa (Samail - Jabal Al Akhdhar per 150,5 km) non è ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 febbraio 2022) durato solo un giorno il regno di Faustoalof. Dopo il successo in solitaria nella tappa di ieri, l'italiano nella quinta tappa (Samail - Jabal Al Akhdhar per 150,5 km) non è ...

William e Kate presto nei Caraibi per salvare il Commonwealth ...più solidi scongiurando l'ipotesi repubblicana DAL CORRISPONDENTE LONDRA - William e Kate si lanciano in soccorso dell'impero che perde i pezzi: i duchi di Cambridge stanno per intraprendere un tour ...

Claudio Baglioni positivo al covid, posticipate 5 date del tour Claudio Baglioni è stato costretto a posticipare cinque date del suo tour, che avrebbero dovuto tenersi tra oggi ... Aggiornamenti sulle nuove date e sullo stato di salute dell'artista verranno ...

CartOrange rafforza la divisione tour operator Prosegue il percorso di sviluppo del tour operator di CartOrange, l’operatore interno della azienda italiana di consulenti di viaggio, con oltre 450 consulenti in tutta Italia. Nasce il training and ...

