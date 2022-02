Torino | Milinkovic-Savic si gioca tutto nel derby contro la Juventus? Le ipotesi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Vanjasi giocherà il rinnovo con ilneldi venerdì seralaVanja, si giocherà una grande occasione neldi venerdì serala. Il portiere granata avrà l’occasione di dimostrare alla dirigenza granata e a Juric se vale la pena affidargli la porta per i prossimi anni. Il portiere serbo è reduce da quattro prestazioni negative consecutive e nonostante Juric continui a difenderlo, secondosport, è senza dubbio che sia il tecnico croato e sia la dirigenza granata abbiano iniziato a sondare il terreno per dellealternative. Inoltre, se il portiere serbo non dovesse dare ...

Advertising

Luxgraph : Toro, Milinkovic-Savic si gioca tutto con la Juve - marinabeccuti : Torino-Venezia, il confronto delle pagelle di Vanja Milinkovic-Savic - Torinogranatait : Torino-Venezia, il confronto delle pagelle di Vanja Milinkovic-Savic - zazoomblog : Torino le pagelle di CM: Belotti entra bene Milinkovic e Singo pasticciano - #Torino #pagelle #Belotti #entra - Godless_HP : Torino di Juric quarta miglior difesa in casa contro il terzo peggior attacco. Che fa non ci punti su Milinkovic-Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Milinkovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Vanja- Savic si giocherà il rinnovo con ilnel derby di venerdì sera contro la Juventus Vanja- Savic, si giocherà una grande occasione nel derby di venerdì sera contro la ...... Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata Ballottaggi: Alex Sandro 55% - De Sciglio 45% Indisponibili: Chiesa, Chiellini Squalificati: Danilo(3 - 4 - 2 - 1):- Savic; ...Nelle ultime partite si sono evidenziati i limiti di Vanja Milinkovic-Savic, non solo contro il Venezia ... portiere giusto cui affidare la porta granata per i prossimi anni. Il Torino chi ha come ...La gara di sabato sera ha confermato la tendenza del Torino di approcciare bene le partite in questa ... granata ha tentato il tutto per tutto e l’errore di posizionamento di Milinkovic-Savic lo ...