Top Gun - Ancora Porsche sulla rotta di Maverick VIDEO

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Proprio mentre riaffiorano le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia, con Washington che vede come imminente un'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, laannuncia con unla sua presenza nel film "Top Gun:", l'atteso sequel del film che nel 1986 ha reso planetaria la fama di Tom Cruise, all'epoca ventiquattrenne. Il precedente. Quello della, del resto, è un gradito ritorno: nella pellicola originale, diretta dal compianto Tony Scott (quella in uscita è stata invece affidata a Joseph Kosinski), fa bella mostra di sé una 356 A Speedster (replica) dell'astrofisica "Charlie" Blackwood (Kelly McGillis), con cui il tenenteinstaura una relazione (a proposito, date un'occhiata alla nostra lista di auto degli innamorati, da noi preparata per San Valentino). ...

Advertising

Fausto_top_gun : @sonozulema @ladysexynina Con piacere?? - Fausto_top_gun : @ladysexynina Sarebbe un enorme piacere ?? - Fausto_top_gun : @Bionda440 Le succhierei al infinito ? - Fausto_top_gun : @milfmomsexy Che meraviglia ?? - Screenweek : #TopGunMaverick: il nuovo spot del #SuperBowl in collaborazione con Porsche -

Ultime Notizie dalla rete : Top Gun

Quattroruote

... cuori e frasi SAN VALENTINO 2022, TRE FILM PER UNA SERATA ROMANTICA: DAL CICLONE AFra i tanti modi romantici per passare la serata di San Valentino 2022, vi è anche un classico come quello ...Leggi anche - > Voce amatissima di Amici nel 2007, com'è la sua vita oggi lontano dai riflettori? Cosa fa Nonostante siano passati poco meno di 40 anni dalla sua prima pubblicazione,continua ad essere un film davvero amatissimo. È proprio per questo motivo che la messa in onda in chiaro di qualche settimana fa ha reso entusiasti e felici tutti i suoi ammiratori. Anche voi ...Proprio mentre riaffiorano le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia, con Washington che vede come imminente un’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, la Porsche annuncia con un video la sua ...Ha vestito i panni della mitica Charlie nel famoso ‘Top Gun’, ma avete visto com’è diventata oggi? Rivederla vi farà un certo effetto: eccola. È un vero e proprio cult, non c’è che dire! Stiamo ...