Top Gun - Ancora Porsche sulla rotta di Maverick VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Proprio mentre riaffiorano le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia, con Washington che vede come imminente un'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, laannuncia con unla sua presenza nel film "Top Gun:", l'atteso sequel del film che nel 1986 ha reso planetaria la fama di Tom Cruise, all'epoca ventiquattrenne. In aria e in pista. Magari non vedremo più i Mig-28 russi (che in realtà non esistono: i caccia nemici usati nella prima pellicola sono dei Northrop F-5, per giunta americani), ma non dovrebbe mancare la Casa di Zuffenhausen: nelrilasciato in occasione del Super Bowl 2022, laha mostrato alcuni suoi recenti modelli ad alte prestazioni, come le 911 GT3 e Targa della serie 992, la Cayman GT4 RS, l'elettrica Taycan e la concept Mission R, oltre a una 911 ...