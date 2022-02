Tiro con l’arco, al via gli Europei Indoor a Lasko (Slovenia): presenti 32 azzurri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto pronto per gli Europei Indoor di Tiro con l’arco, che prenderanno il via a Lasko (Slovenia) nella giornata di martedì 15 febbraio. presenti oltre 300 arcieri, di cui 32 italiani, che nel giorno inaugurale scaglieranno le prime 60 frecce di ranking round. Le finali a squadre ed individuale andranno invece in scena tra venerdì 18 e sabato 19. Ben 30 le Nazioni rappresentate tra olimpico, compound ed arco nudo. I CONVOCATI azzurri – Occhi puntati ovviamente su Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Lucilla Boari (Fiamme Oro), medagliati a Rio, insieme a Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), gli avieri Vanessa Landi e Federico Musolesi con Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia). Sei invece i junior per quanto riguarda la divisione olimpica. Si tratta di ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto pronto per glidicon, che prenderanno il via a) nella giornata di martedì 15 febbraio.oltre 300 arcieri, di cui 32 italiani, che nel giorno inaugurale scaglieranno le prime 60 frecce di ranking round. Le finali a squadre ed individuale andranno invece in scena tra venerdì 18 e sabato 19. Ben 30 le Nazioni rappresentate tra olimpico, compound ed arco nudo. I CONVOCATI– Occhi puntati ovviamente su Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Lucilla Boari (Fiamme Oro), medagliati a Rio, insieme a Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), gli avieri Vanessa Landi e Federico Musolesi con Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia). Sei invece i junior per quanto riguarda la divisione olimpica. Si tratta di ...

