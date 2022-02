Thiago Motta | Dispiace perdere così | dobbiamo migliorare Fiorentina avversario di qualità

Advertising

Spezia_1906 : ???#ThiagoMotta: 'Mi è piaciuto il nostro spirito, fino alla fine siamo rimasti in partita mentalmente'???… - Ftbnews24 : ???? #Spezia-Fiorentina, Thiago Motta: “Peccato, ma dobbiamo continuare così” #Fiorentina #Vlahovic #FiorentinaLazio… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Serie A, #SpeziaFiorentina 1-2: Amrabat beffa Thiago Motta, Italiano salvo nel finale. #SportMediaset - sportli26181512 : Thiago Motta amaro: 'Peccato per il risultato, ma lo spirito è quello giusto' - despite_qwame : RT @DiMarzio: #SerieA | #Spezia, le parole di Thiago #Motta dopo la sfida con la #Fiorentina: 'Complimenti ai miei' -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Motta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il tecnico dello Speziaha parlato al termine della sfida persa nei minuti finali contro la Fiorentina di Italiano Rammaricato, e non potrebbe essere altrimenti,dopo la sconfitta subita dal suo ...Commenta per primo Nel post partita di Spezia - Fiorentina, l'allenatore bianconeroha analizzato la sconfitta: 'Noi soffriamo la squadra che cerca di palleggiare e avere controllo del gioco - ha detto a Sky - A tratti abbiamo subito il loro gioco com'è normale, poi non ...Nella ripresa Thiago Motta corre ai ripari con un triplo cambio: dentro Agudelo, Colley, Nzola; fuori Manaj, Gyasi e Sala. Italiano aspetta invece il 62' per il primo cambio: Duncan prende il posto di ...Le parole di Thiago Motta al termine di Spezia-Fiorentina 1-2 Un punto che sfugge a pochi minuti dalla fine: Thiago Motta non può essere contento del risultato finale di Spezia-Fiorentina. I Viola ...