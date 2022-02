The Gunk: modalità foto e altre novità in arrivo (Di lunedì 14 febbraio 2022) The Gunk non finisce di stupire e prossimamente riceverà un nuovo aggiornamento ricco di novità, tra cui la modalità foto e molto altro Il prossimo aggiornamento di The Gunk sarà ricco di novità da provare come la nuova modalità foto. Gli utenti Xbox potranno creare le proprie opere d’arte all’interno del meraviglioso e misterioso mondo colorato di The Gunk. La modalità foto consentirà ai giocatori di scattare foto di ogni tipo e avremo molte impostazioni a disposizione per scattarle al meglio, come il campo visivo, la distanza di messa a fuoco, la profondità di campo e molto altro. Ci saranno anche vari filtri disponibili da applicare che vi permetteranno di realizzare scatti ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 febbraio 2022) Thenon finisce di stupire e prossimamente riceverà un nuovo aggiornamento ricco di, tra cui lae molto altro Il prossimo aggiornamento di Thesarà ricco dida provare come la nuova. Gli utenti Xbox potranno creare le proprie opere d’arte all’interno del meraviglioso e misterioso mondo colorato di The. Laconsentirà ai giocatori di scattaredi ogni tipo e avremo molte impostazioni a disposizione per scattarle al meglio, come il campo visivo, la distanza di messa a fuoco, la profondità di campo e molto altro. Ci saranno anche vari filtri disponibili da applicare che vi permetteranno di realizzare scatti ...

