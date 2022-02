The Batman, Robert Pattinson pensa già al sequel (Di lunedì 14 febbraio 2022) A distanza di circa cinque anni dall’uscita di Batman vs Superman: Dawn of Justice, ecco che arriva il reboot dell’amatissima serie DC incentrata sul famoso “uomo pipistrello”. Intitolato semplicemente The Batman, il film debutterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo solamente il prossimo 3 marzo e le aspettative sono molto alte. Ben Affleck, che avrebbe dovuto riprendere il suo vecchio ruolo, ha passato il testimone al giovane Robert Pattinson e l’ex protagonista vampiresco di Twilight starebbe pensando già alle novità da introdurre nella saga. Stando a quanto affermato dal diretto interessato nel corso di un’intervista, infatti, egli avrebbe in mente degli antagonisti inediti perfetti che potrebbero seminare il terrore a Gotham City in un’eventuale sequel della pellicola. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) A distanza di circa cinque anni dall’uscita divs Superman: Dawn of Justice, ecco che arriva il reboot dell’amatissima serie DC incentrata sul famoso “uomo pipistrello”. Intitolato semplicemente The, il film debutterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo solamente il prossimo 3 marzo e le aspettative sono molto alte. Ben Affleck, che avrebbe dovuto riprendere il suo vecchio ruolo, ha passato il testimone al giovanee l’ex protagonista vampiresco di Twilight starebbendo già alle novità da introdurre nella saga. Stando a quanto affermato dal diretto interessato nel corso di un’intervista, infatti, egli avrebbe in mente degli antagonisti inediti perfetti che potrebbero seminare il terrore a Gotham City in un’eventualedella pellicola. ...

