Test d’ingresso Medicina, in arrivo il decreto ministeriale: cosa cambia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Buone notizie per tutti gli aspiranti studenti della facoltà di Medicina: a partire da quest’anno nel Test d’ingresso le tanto temute domande di cultura generale saranno ridimensionate rispetto le prove precedenti. Al loro posto verranno somministrati quiz di ragionamento logico e ragionamento numerico, ai quali seguirà una seconda parte disciplinare composta da domande di fisica, chimica, biologia e matematica. Dal 2023, invece, il cambiamento più drastico. Come annunciato dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa al Corriere della Sera: “Resta il numero programmato“, dunque non verrà eliminato il tetto massimo di iscritti, ma “non sarà più un quiz, bensì un vero e proprio percorso, che può cominciare già al quarto anno delle scuole superiori, con corsi online gratuiti preparati dalle Università e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Buone notizie per tutti gli aspiranti studenti della facoltà di: a partire da quest’anno nelle tanto temute domande di cultura generale saranno ridimensionate rispetto le prove precedenti. Al loro posto verranno somministrati quiz di ragionamento logico e ragionamento numerico, ai quali seguirà una seconda parte disciplinare composta da domande di fisica, chimica, biologia e matematica. Dal 2023, invece, ilmento più drastico. Come annunciato dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa al Corriere della Sera: “Resta il numero programmato“, dunque non verrà eliminato il tetto massimo di iscritti, ma “non sarà più un quiz, bensì un vero e proprio percorso, che può cominciare già al quarto anno delle scuole superiori, con corsi online gratuiti preparati dalle Università e ...

Advertising

messveneto : Cambia il test d’ingresso a Medicina: meno cultura generale e dal 2023 fino a quattro tentativi per accedere: La mi… - Melodi_qershori : Praticamente io in due anni di pandemia ho: Fatto 18 anni, la maturità, la patente, fatto il test d’ingresso per l… - swendisaster : ci danno il test d’ingresso per medicina più complicato degli ultimi 10 anni e ora cambiano tutto il percorso inser… - maaannaggia : tra poco ho la simulazione di un test d’ingresso per l’università, almeno capisco com’è - Marilenapas : RT @fanpage: La ministra dell’Università Messa ha detto che dal 2023 cambiano le modalità d’accesso alla facoltà di Medicina: non ci sarà p… -