Tennis: Wta Dubai, Giorgi travolta al primo turno da Kvitova (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dubai, 14 feb. - (Adnkronos) - Camila Giorgi esce malamente al primo turno del “Dubai Duty Free Tennis Championships”, torneo Wta 500 con 703.580 dollari di montepremi, in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne di Macerata, numero 29 del ranking, al primo turno è stata sconfitta 6-2 6-0, in un'ora e otto minuti di gioco, dalla ceca Petra Kvitova, numero 25 Wta, vincitrice di questo torneo nel 2013. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb. - (Adnkronos) - Camilaesce malamente aldel “Duty FreeChampionships”, torneo Wta 500 con 703.580 dollari di montepremi, in corso sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne di Macerata, numero 29 del ranking, alè stata sconfitta 6-2 6-0, in un'ora e otto minuti di gioco, dalla ceca Petra, numero 25 Wta, vincitrice di questo torneo nel 2013.

