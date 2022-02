Tennis | terremoto Sinner-Piatti | da risolvere questioni legali prima del divorzio Gli indizi portano a Magnus Norman nuovo coach

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli ultimi giorni delinternazionale hanno vissuto un vero e propriocon la rottura tra Jannike Riccardo. Un rapporto che fino alla scorsa settimana sembrava più saldo che mai, ma che aveva mostrato qualche incrinatura durante gli ultimi Australian Open, con l’alterco tra i due durante il match con Taro Daniel. Solo un episodio, che ha però scoperchiato il vaso di Pandora, facendo venir fuori disaccordi soprattutto sulla programmazione. Il numero 10 al mondo si sta allenando al momento con Simone Vagnozzi, exdi Marco Cecchinato e Stefano Travaglia che farà parte del suo team, ma non sarà lui l’allenatore principale. Tutti gli, come riporta anche Ubioramai a...

Advertising

OA_Sport : Le ultime sul rapporto tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti, ci sarebbero da risolvere questioni legali. E gli indiz… - infoitsport : Jannik Sinner, 'da crisi familiare a divorzio'. Cosa c'è davvero dietro la rottura con Piatti, terremoto nel tennis… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis terremoto

OA Sport

Un sodalizio iniziato circa sei anni fa e interrotto bruscamente dopo la sconfitta in Australia, quando tutti i malumori del giocatore sono esplosi scatenando ila Bordighera. Per il ...Sinner, rottura definitiva: molla il coach,nelmondialeGli ultimi giorni del tennis internazionale hanno vissuto un vero e proprio terremoto con la rottura tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti. Un rapporto che fino alla scorsa settimana sembrava più saldo ...Un sodalizio iniziato circa sei anni fa e interrotto bruscamente dopo la sconfitta in Australia, quando tutti i malumori del giocatore sono esplosi scatenando il terremoto a Bordighera. Per il momento ...