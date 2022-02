Tennis | Rafael Nadal secondo ad un torneo di golf nelle Baleari | lo spagnolo vola anche sul green

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la splendida vittoria agli Australian Open 2022,è tornato a gareggiare sul verde, non quello di un campo da, bensì undi, partecipando alBaleares Mid-Amateur, sul percorso del Club Aucanada di Alcudia. Il vincitore di ben 21 titoli Slam si è molto ben comportato, chiudendo alposto una competizione con un centinaio di professionisti, chiudendo con il punteggio di 151, alle spalle solo di un arrivabile Federico Baz, capace di completare il percorso in 139 colpi. Loè un assiduo amante dele non è la prima volta che si cimenta in tornei amatoriali, dichiarando inoltre ai media che la passione verso questo sport lo aiuta a tenere alto il suo stato di forma, consentendogli ...

Nadal non si ferma. Lo spagnolo è reduce dall'incredibile trionfo ai recenti Australian Open, che lo ha fatto salire a 21 trofei Slam conquistati (nessuno come lui). Ma oltre al, Rafa ha ...Quando si dice "avere talento". Dopo essere diventato il giocatore con più titoli Slam (21) nella storia del- grazie al successo agli Australian Open in finale contro Daniil Medvedev -,Nadal ha incantato anche su un campo da golf. Il maiorchino è infatti arrivato secondo al Baleares Mid - ...Dopo la splendida vittoria agli Australian Open 2022, Rafael Nadal è tornato a gareggiare sul verde, non quello di un campo da tennis, bensì un green di golf, partecipando al torneo Baleares ...Rafael Nadal non si ferma. Lo spagnolo è reduce dall’incredibile trionfo ai recenti Australian Open, che lo ha fatto salire a 21 trofei Slam conquistati (nessuno come lui). Ma oltre al tennis, Rafa ha ...