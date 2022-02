Tennis | Giorgi travolta all' esordio da Kvitova al Wta di Dubai

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La marchigiana si è arresa alla ceca in due set, per 6 - 2 6 - 0(EMIRATI ARABI) - Debutto amaro per Camilanel "Duty FreeChampionships", torneo WTA 500 con 703.580 dollari ...

La marchigiana si è arresa alla ceca in due set, per 6 - 2 6 - 0 DUBAI (EMIRATI ARABI) - Debutto amaro per Camilanel "Dubai Duty FreeChampionships", torneo WTA 500 con 703.580 dollari di montepremi, in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne di Macerata, n.29 del ranking, ...... ha espresso il suo migliorcon colpi potenti e precisi; la ceca ha puntato sulla propria ...ha facilitato il lavoro di per sé lodevole dell'avversaria, cadendo in gravi doppi falli, ...Dubai, 14 feb. - Camila Giorgi esce malamente al primo turno del “Dubai Duty Free Tennis Championships”, torneo Wta 500 con 703.580 dollari di montepremi, in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati ...Il sorteggio, come spesso le è successo negli ultimi tempi, è stato inclemente e anche per questo è durata veramente poco l’esperienza di Camila Giorgi al torneo di Dubai, un WTA 500. Opposta a Petra ...