Tennis: Atp Doha, Fabbiano ko al primo turno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Doha, 14 feb. - (Adnkronos) - Thomas Fabbiano ko al primo turno del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.071.030 dollari). Il pugliese, numero 192 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede all'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 50 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5) in un'ora e mezza di gioco. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb. - (Adnkronos) - Thomasko aldel torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 1.071.030 dollari). Il pugliese, numero 192 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede all'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 50 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5) in un'ora e mezza di gioco.

Acquisti di prestigio per il Tc Crema: per la Serie A1 arrivano Andrea Arnaboldi e Robin Haase Robin Haase, 34 anni da L’Aia (Olanda), è stato numero 33 della classifica ATP, vincendo due titoli nel circuito maggiore (foto Sirobi) Di spessore anche la carriera di Arnaboldi, per anni miglior ...

