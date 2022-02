Svizzera, sconto del 20% alle donne per teatri, musei e piscine. Così a Ginevra si combatte la disparità salariale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le donne guadagnano il 20% in meno degli uomini? Bene, le donne avranno uno sconto del 20% nei teatri, musei, piscine e centri sportivi. Il comune di Ginevra in Svizzera decide di battersi in difesa della parità salariale uomini-donne. E lo fa con un’iniziativa che fa già discutere nel Paese elvetico. Visto che, in base a un report dell’Ufficio federale di statistica (UST), la differenza salariale tra l’uomo e la donna si aggira intorno a un tasso del 20% in Svizzera, il parlamento di Ginevra ha approvato questa settimana una mozione, in base alla quale le donne pagheranno il 20% in meno degli uomini tutte le attività delle strutture comunali, dai ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Leguadagnano il 20% in meno degli uomini? Bene, leavranno unodel 20% neie centri sportivi. Il comune diindecide di battersi in difesa della paritàuomini-. E lo fa con un’iniziativa che fa già discutere nel Paese elvetico. Visto che, in base a un report dell’Ufficio federale di statistica (UST), la differenzatra l’uomo e la donna si aggira intorno a un tasso del 20% in, il parlamento diha approvato questa settimana una mozione, in base alla quale lepagheranno il 20% in meno degli uomini tutte le attività delle strutture comunali, dai ...

