Superbonus | Cingolani firma il decreto per limitare l’aumento dei costi | fissati tetti massimi ai prezzi degli interventi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il ministro della Transizione Ecologica Robertohato ilche fissa iper glidel110%. I massimali aggiornano quelli già vigenti per l’ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. A differenza di quanto previsto dalle bozze in circolazione nei giorni scorsi questi“non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili, e pertanto sono stati esclusi Iva, gli oneri professionali e idi posa in opera”. Venerdì Il Sole 24 Ore aveva riferito che si intendeva invece fissare deichiavi in mano comprensivi di fornitura, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Superbonus, Cingolani firma decreto su tetti massimi lavori #Superbonus - buronjek : RT @dottorbarbieri: ??????? Il ministro della Transizione Ecologica, Cingolani, ha firmato il Decreto Ministeriale PREZZI che fissa i tetti ma… - krudesky : RT @fattoquotidiano: Superbonus, Cingolani firma il decreto per limitare l’aumento dei costi: fissati tetti massimi ai prezzi degli interve… - fattoquotidiano : Superbonus, Cingolani firma il decreto per limitare l’aumento dei costi: fissati tetti massimi ai prezzi degli inte… - Direzione_FLA : È stato firmato il Decreto del MITE. Dai massimali sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Cingolani

TGCOM

Il ministro della Transizione Ecologica Robertoha firmato il decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del110%. I massimali aggiornano quelli già vigenti per l'...Il ministro della Transizione Ecologica Robertoha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del110%. Lo rende noto un comunicato del MiTe. I massimali individuati aggiornano quelli gia' vigenti per l'...Arrivano invece da subito, con la firma del ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, i nuovi tetti per i prezzi degli interventi del Superbonus che potranno essere al massimo il 20% ...Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%. Si tratta di una norma salva speculazione, approntata ...