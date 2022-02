Superbonus 110%, stretta sulla cessione del credito: novità in vista (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Il governo ha messo alcuni paletti e presto cambierà tutto Un solo passaggio e certificato: è questa la grande novità del 2022 per il Superbonus 110% ma più in generale per tutti quelli che hanno maturato un credito fiscale. Nel dl Sostegni ter è specificato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) . Il governo ha messo alcuni paletti e presto cambierà tutto Un solo passaggio e certificato: è questa la grandedel 2022 per ilma più in generale per tutti quelli che hanno maturato unfiscale. Nel dl Sostegni ter è specificato L'articolo proviene da Inews24.it.

carlosibilia : I fatti dimostrano che associare 2,3 miliardi di frodi al #Superbonus 110% è sbagliato. I dati reali emergono da… - GianniGirotto : #superbonus 110 - IL GOVERNO NON LA CONTA GIUSTA! Sono 3 settimane che lo ripetiamo, il Superbonus deve continuare… - crippa5stelle : È necessario e urgente che il ministro Franco venga a riferire in Parlamento per fare chiarezza sulle frodi legate… - LavoriPubblici : Nella #GazzettaUfficiale di oggi arriverà il nuovo Decreto del MiTE che definisce i costi per l’asseverazione di co… - stormi1904 : RT @candidoporzus: Ricordiamoci che il superbonus 110% è un provvedimento varato dal Conte 2 di cui facevano parte anche PD, Italia Viva e… -