Super Green pass, scatta l’obbligo per chi ha più di 50 anni: cosa cambia da domani (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Italia sono mezzo milione di persone che hanno deciso di non vaccinarsi. Da domani, 15 febbraio, scatta la stretta per gli over 50: la misura, infatti, impone a chi ha più di 50 anni di essere in possesso del Green pass rafforzato per svolgere il proprio impiego. Super Green pass, scatta l’obbligo per chi ha più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Italia sono mezzo milione di persone che hanno deciso di non vaccinarsi. Da, 15 febbraio,la stretta per gli over 50: la misura, infatti, impone a chi ha più di 50di essere in possesso delrafforzato per svolgere il proprio impiego.per chi ha più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio: Da domani super green pass e obbligo sono inutili, ma Draghi perse… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Scattano le restrizioni decise 40 giorni fa, prima del crollo dei casi. Gli altri Paesi riaprono e… - MediasetTgcom24 : Covid: Londra annuncia il liberi tutti, Parigi revocherà il Super Green pass | A New York stop mascherine al chiuso… - Luna_ed_io : RT @Geny595187941: Follia super Green pass: ora per i 50enni l'Articolo 1 non vale più - live_messina : Super green pass lavoro over 50, da domani scatta l’obbligo -