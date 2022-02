Super Green pass, martedì scatta l’obbligo per gli over 50: regole e sanzioni. I lavoratori non vaccinati sono ancora un milione (Di lunedì 14 febbraio 2022) I lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni devono esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato comporta una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Questo è in sintesi il provvedimento che entra in vigore martedì 15 febbraio, a due settimane di distanza dall’entrate in vigore delle multe per gli ultracinquantenni che non si sono sottoposti alla vaccinazione. Il numero dei vaccinati in Italia nel frattempo continua ad aumentare, ma la nuova stretta colpirà comunque circa un milione di potenziali lavoratori non vaccinati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ipubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni devono esibire al lavoro il, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato comporta una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Questo è in sintesi il provvedimento che entra in vigore15 febbraio, a due settimane di distanza dall’entrate in vigore delle multe per gli ultracinquantenni che non sisottoposti alla vaccinazione. Il numero deiin Italia nel frattempo continua ad aumentare, ma la nuova stretta colpirà comunque circa undi potenzialinon...

