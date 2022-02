Super Green pass lavoro, da domani l’obbligo per gli over 50: sanzioni da 600 a 1.500 euro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nello scenario di un allentamento generale di misure restrizioni, incoraggiato dai numeri in calo, domani 15 febbraio scatterà uno degli ultimi (si spera) passi annunciati per arginare la diffusione di Covid-19. Il Super Green pass, e cioè la Carta verde per soli vaccinati e guariti dal virus, diventa obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato over 50. Nella lista sono compresi anche gli autonomi e i professionisti. La decisione arriva dal decreto legge del 7 gennaio 2022 scorso che, tra le altre cose, aveva esteso l’obbligo di vaccinazione a ulteriori categorie di popolazione, primi fra tutti gli insegnanti. Senza Green pass rafforzato il lavoratore non potrà entrare in uffici, aziende e negozi. In alternativa ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nello scenario di un allentamento generale di misure restrizioni, incoraggiato dai numeri in calo,15 febbraio scatterà uno degli ultimi (si spera)i annunciati per arginare la diffusione di Covid-19. Il, e cioè la Carta verde per soli vaccinati e guariti dal virus, diventa obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato50. Nella lista sono compresi anche gli autonomi e i professionisti. La decisione arriva dal decreto legge del 7 gennaio 2022 scorso che, tra le altre cose, aveva estesodi vaccinazione a ulteriori categorie di popolazione, primi fra tutti gli insegnanti. Senzarafforzato il lavoratore non potrà entrare in uffici, aziende e negozi. In alternativa ...

