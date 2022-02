Super green pass lavoro, da 15 febbraio obbligo colf e badanti over 50 (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Super green pass da domani 15 febbraio 2022 obbligatorio sul lavoro anche per colf, baby sitter e badanti over 50 che, senza il certificato verde rafforzato, rischiano il licenziamento per giusta causa. Bisognerà essere in possesso di una certificazione verde valida (vaccino o guarigione) per poter svolgere il proprio lavoro in casa, a contatto con anziani o bambini, come evidenzia Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di lavoro Domestico. Alle famiglie datrici spetterà, invece, il compito di verificare, tramite App o, su richiesta del lavoratore, mediante la consegna della copia cartacea del green pass, pena una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilda domani 152022 obbligatorio sulanche per, baby sitter e50 che, senza il certificato verde rafforzato, rischiano il licenziamento per giusta causa. Bisognerà essere in possesso di una certificazione verde valida (vaccino o guarigione) per poter svolgere il proprioin casa, a contatto con anziani o bambini, come evidenzia Andrea Zini, presidente di Assindat, Associazione Nazionale dei Datori diDomestico. Alle famiglie datrici spetterà, invece, il compito di verificare, tramite App o, su richiesta del lavoratore, mediante la consegna della copia cartacea del, pena una ...

