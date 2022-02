Super Green pass lavoratori over 50, scatta l’obbligo: cosa prevede la misura e quali sono le sanzioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra meno di 24 ore, l’obbligo di Super Green pass per i lavoratori over 50 sarà realtà. La misura entrerà in vigore domani, 15 febbraio, e varrà per i dipendenti pubblici e privati a partire dal 50° anno d’età. La novità prevede che per l’accesso alla sede di lavoro si sia in possesso della certificazione verde da avvenuto vaccino o guarigione, il cosiddetto “Green pass rafforzato”. Previste alcune sanzioni per i trasgressori. Super Green pass over 50, dal 15 febbraio scatta l’obbligo sul posto di lavoro Da domani, quindi, tutti i lavoratori che hanno compiuto 50 anni saranno ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra meno di 24 ore,diper i50 sarà realtà. Laentrerà in vigore domani, 15 febbraio, e varrà per i dipendenti pubblici e privati a partire dal 50° anno d’età. La novitàche per l’accesso alla sede di lavoro si sia in possesso della certificazione verde da avvenuto vaccino o guarigione, il cosiddetto “rafforzato”. Previste alcuneper i trasgressori.50, dal 15 febbraiosul posto di lavoro Da domani, quindi, tutti iche hanno compiuto 50 anni saranno ...

