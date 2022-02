Super green pass: da domani scatta l’obbligo al lavoro per gli over 50. Speranza: “Un scelta giusta e coraggiosa”. Ecco cosa accadrà (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ora di durata illimitata – per quanti vaccinati con tre dosi o guariti con almeno due dosi di vaccino – come risaputo, da domani, 15 febbraio, scatta l’obbligo per gli over 50. Vediamo nello specifico come funzionerà. Obbligo Super green pass per il lavoro rivolto agli over 50: Ecco come funzionerà Come spiegano le Faq dedicate all’argomento nel sito ministeriale di competenza: ”l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ora di durata illimitata – per quanti vaccinati con tre dosi o guariti con almeno due dosi di vaccino – come risaputo, da, 15 febbraio,per gli50. Vediamo nello specifico come funzionerà. Obbligoper ilrivolto agli50:come funzionerà Come spiegano le Faq dedicate all’argomento nel sito ministeriale di competenza: ”non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la ...

