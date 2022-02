Super Bowl | vincono i Los Angeles Rams nel match più caro della storia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sul campo si sono imposti i Los23 a 20. Ad assegnare ilstagione 2021 è stato un td di Kupp a 1’25” dalla fine. E per i Cincinnati Bengals in gara fino all’ultimo non c’è stato più nulla da fare. Una partita a punteggio davvero basso punteggio grazie alle difese. Suiavanti 13-3 la tegola dell’infortunio di Odell Beckham Jr. che consente ai Bengals la rimonta. Tutto si è giocato con l’ultimo drive di Stafford magistrale a 1’25” dalla sirena finale: il passaggio appunto per Kupp – mvppartita con due segnature – decide ilcon il sack di Donald su Burrow nell’ultima azione di Cincinnati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Eminem in ginocchio contro il razzismo. Il rapper si è inchinato durante l'esecuzione di Lose Your Self per rendere omaggio al famoso gesto fatto nel 2016 dall'ex quarterback dei San Francisco 49ers, ...Il rap e l'hip hop arrivano alcon la loro carica eversiva e di protesta e il gesto di Eminem innesca le polemiche. Nella notte americana che ha visto vincere i Rams nella partita di football più attesa dell'anno ...Una delle esibizioni più spettacolari della storia dell'halftime show del Super Bowl? Sì. La performance messa in piedi da Dr. Dre, produttore considerato un'istituzione della scena rap statunitense, ...Domenica si sono giocate appena due partite nella NBA: il serale è stato tutto riservato al Superbowl 2022. Si sa che l'evento monopolizza tutto l'interesse degli Stati Uniti e che è l'occasione in ...