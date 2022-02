Super Bowl significa anche super trailer dei film più attesi dell'anno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come da tradizione, il super Bowl 2022 è stato la vetrina d'elezione anche per il mondo del cinema e della televisione. Halftime Show a parte – che mai come quest'anno ha scritto un capitolo importante nella storia della musica (hip hop) e della cultura americana – l'evento sportivo più seguito al mondo è appunto occasione per promuovere i titoli più attesi dell'anno, sia in materia cinematografica sia televisiva e/o streaming. Lo sa bene Netflix, che infatti ha approfittato per ricordare i film in arrivo sulla piattaforma streaming, da The Adam Project in avanti, ma anche la Warner Bros, che ha una ricca scaletta di cinecomics in uscita. Primo tra tutti ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come da tradizione, il2022 è stato la vetrina d'elezioneper il mondo del cinema ea televisione. Halftime Show a parte – che mai come quest'ha scritto un capitolo importante nella storiaa musica (hip hop) ea cultura americana – l'evento sportivo più seguito al mondo è appunto occasione per promuovere i titoli più, sia in materia cinematografica sia televisiva e/o streaming. Lo sa bene Netflix, che infatti ha approfittato per ricordare iin arrivo sulla piattaforma streaming, da The Adam Project in avanti, mala Warner Bros, che ha una ricca scaletta di cinecomics in uscita. Primo tra tutti ...

Advertising

BRWrestling : Batista in a Super Bowl commercial ?? - NFLBrasil : Cooper Kupp é o MVP do Super Bowl LVI! Merecido? #NFLBrasil #SuperBowl - EnriqueBurak : Super Bowl 56 a la vista. @TUDNMEX - oliviarodrigITA : ??| Olivia e Iris Apatow arrivando al Super Bowl ieri ?? - JobberTears : RT @BRWrestling: Batista in a Super Bowl commercial ?? -