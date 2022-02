Super Bowl, scoppia la polemica per le mascherine: “Perché i vip possono stare senza e invece i bambini a scuola no?” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bufera social dopo i Super Bowl che si sono tenuti ieri 13 febbraio al SoFi Stadium di Los Angeles. A trionfare i padroni di casa, i Los Angeles Rams (contro i Cincinnati Bengals) ma anche la musica e l’ Half Time con le esibizioni di straordinari artisti. E proprio su questi e altre star presenti all’evento si stanno scagliando i social. Il motivo? Molti di loro non indossavano la mascherina anti-Covid. Come riportato dal Daily Mail, alcune star che si erano fatte promotrici di campagne di sensibilizzazione per le normi anti-Covid hanno invece completamente ignorato le disposizioni dello Stato della California. Il sito americano inglese sottolinea infatti che “secondo le attuali regole della California , le mascherine devono essere indossate al chiuso in spazi pubblici come all’interno di un salottino privato, ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bufera social dopo iche si sono tenuti ieri 13 febbraio al SoFi Stadium di Los Angeles. A trionfare i padroni di casa, i Los Angeles Rams (contro i Cincinnati Bengals) ma anche la musica e l’ Half Time con le esibizioni di straordinari artisti. E proprio su questi e altre star presenti all’evento si stanno scagliando i social. Il motivo? Molti di loro non indossavano la mascherina anti-Covid. Come riportato dal Daily Mail, alcune star che si erano fatte promotrici di campagne di sensibilizzazione per le normi anti-Covid hannocompletamente ignorato le disposizioni dello Stato della California. Il sito americano inglese sottolinea infatti che “secondo le attuali regole della California , ledevono essere indossate al chiuso in spazi pubblici come all’interno di un salottino privato, ed è ...

Advertising

BRWrestling : Batista in a Super Bowl commercial ?? - NFLBrasil : Cooper Kupp é o MVP do Super Bowl LVI! Merecido? #NFLBrasil #SuperBowl - EnriqueBurak : Super Bowl 56 a la vista. @TUDNMEX - morgan16199006 : RT @BRWrestling: Batista in a Super Bowl commercial ?? - FQMagazineit : Super Bowl, scoppia la polemica per le mascherine: “Perché i vip possono stare senza e invece i bambini a scuola no… -