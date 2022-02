“Storie di giustizia”: ad Ostia la Campagna nazionale per l’educazione alla cultura delle regole” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ostia – “Educare alla cultura delle regole ed al senso di appartenenza alla Comunità: questo l’obiettivo dell’evento organizzato per domani, martedì 15 febbraio 2022 alle ore 10:30, dal Laboratorio Una Donna e dal Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna. “Storie di giustizia – spiega Tirrito – è una Campagna nazionale che vuole coinvolgere gli studenti e il territorio. Capire cosa significa giustizia e come metterla in atto sono componenti necessari per vivere nella società civile. Il tutto per accrescere il nostro senso di appartenenza allo Stato. Per affrontare questa tematica, tra gli ospiti saranno ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022)– “Educareed al senso di appartenenzaComunità: questo l’obiettivo dell’evento organizzato per domani, martedì 15 febbraio 2022 alle ore 10:30, dal Laboratorio Una Donna e dal Complesso Scolastico InterGiovanni Paolo II”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna. “di– spiega Tirrito – è unache vuole coinvolgere gli studenti e il territorio. Capire cosa significae come metterla in atto sono componenti necessari per vivere nella società civile. Il tutto per accrescere il nostro senso di appartenenza allo Stato. Per affrontare questa tematica, tra gli ospiti saranno ...

LibertaNicola : @Nalu_2017 E quante storie dolorose come questa ci sono. Un olocausto silenzioso. Ci deve essere una GIUSTIZIA, ci deve essere - PaolaSimonin : RT @strange_days_82: Queste storie vanno raccontate,perchè non sono morti di serie b o come diceva Pregliasco sono ' numeri irrisori '. Giu… - sandraamurri1 : Stasera vi aspetto a @nonelarena si discuterà dei mali della giustizia e della necessità di una giustizia giusta ed… - VincentMele92 : Gli aneddoti, le storie di collaboratori di giustizia e dei pentiti che raccontano le azioni piene della ferocia ch… - icarvsplume : RT @mrsxsprouse: è la terza coppia che becco nelle storie di ig che si dedica ovunque sarai QUESTO È ABUSO FREE OVUNQUE SARAI, diamole gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie giustizia "Con i miei occhi. Storie afgane" ... si oppone alla volontà della sua famiglia e alle tradizioni del suo paese per cercare giustizia ... Storie afgane" è un progetto promosso da Doc/it " Associazione Documentaristi Italiani e EMERGENCY con ...

18 anni dopo, cosa ci resta di Marco Pantani? E che ancora oggi continua a combattere per avere giustizia e dare pace al suo cuore. Pantani, ... vestito di rosa e giallo: i colori giusti per dipingere una delle storie più belle " e più assurde " ...

Trent'anni da Mani pulite: una rivoluzione immaginaria | Il podcast Nebbia Corriere della Sera Madre bimbo ucciso dalla mafia: "Saviano fa solo spettacolo" testimoni di giustizia e agenti infiltrati che le hanno vissute dall’interno. Saviano ricostruisce nel programma, anche grazie al materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ...

Con i miei occhi. Storie afgane in presenza e in streaming su PiùCompagnia Storie afgane”, promossa da Doc/it – Associazione Documentaristi ... si oppone alla volontà della sua famiglia e alle tradizioni del suo paese per cercare giustizia per gli anni di abusi sessuali ...

