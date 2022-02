“Stadi al 100% entro la fine di marzo. Forse anche per la Nazionale”. L’annuncio di Costa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – “Stadi al 100% entro la fine di marzo, Forse anche per la Nazionale“: è la previsione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Ai microfoni di La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento, Costa infonde speranza agli amanti del calcio. “I tifosi hanno voglia di tornare allo Stadio, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che presto si possa arrivare al tutto esaurito. I dati fortunatamente continuano ad essere positivi, io credo che già entro la fine del mese di marzo si possa arrivare alla capienza del 100%”, conferma il sottosegretario. Costa: “Capienza Stadi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – “alladiper la“: è la previsione del sottosegretario alla Salute Andrea. Ai microfoni di La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento,infonde speranza agli amanti del calcio. “I tifosi hanno voglia di tornare alloo, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che presto si possa arrivare al tutto esaurito. I dati fortunatamente continuano ad essere positivi, io credo che giàladel mese disi possa arrivare alla capienza del”, conferma il sottosegretario.: “Capienza...

Advertising

sportface2016 : +++#Figc al lavoro per riaprire gli #stadi al 100% della capienza dall'1 marzo+++#SerieA - Gazzetta_it : Contatto Gravina-Speranza, si va verso 100% capienza stadi dal primo marzo - IlContiAndrea : In questi giorni sto ricevendo mail di #concerti, nuove date, palazzetti e non più avvisi di date spostate o cancel… - dermanewsok : Covid, stadi pieni al 100% a fine marzo in Italia - saluteh24com : Covid, stadi pieni al 100% a fine marzo in Italia -