Sportitalia: Sabatini punta su Pirlo per la Salernitana, proposti 4 anni di contratto (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Salernitana avrebbe deciso di esonerare Colantuono dopo la partita della prossima settimana, all’Arechi contro il Milan. Sabatini vuole cambiare allenatore e ha sondato, nei giorni scorsi, diversi profili. Su tutti Gattuso, Delio Rossi e Ranieri che però hanno rifiutato. Così il ds avrebbe scelto di virare su Andrea Pirlo, proponendogli quattro anni di contratto. È attesa una risposta dell’ex tecnico della Juventus. Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia, la #Salernitana vorrebbe cambiare allenatore: per il dopo #Colantuono, #Gattuso, Delio #Rossi e #Ranieri, che però hanno rifiutato. #Sabatini ha deciso così di virare su Andrea #Pirlo: proposti 4 anni di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Laavrebbe deciso di esonerare Colantuono dopo la partita della prossima settimana, all’Arechi contro il Milan.vuole cambiare allenatore e ha sondato, nei giorni scorsi, diversi profili. Su tutti Gattuso, Delio Rossi e Ranieri che però hanno rifiutato. Così il ds avrebbe scelto di virare su Andrea, proponendogli quattrodi. È attesa una risposta dell’ex tecnico della Juventus. Secondo quanto appreso dalla redazione di #, la #vorrebbe cambiare allenatore: per il dopo #Colantuono, #Gattuso, Delio #Rossi e #Ranieri, che però hanno rifiutato. #ha deciso così di virare su Andrea #di ...

