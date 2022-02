Sporting-Manchester City domani in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo Sporting Lisbona ospita il Manchester City all’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Guardiola vuole arrivare in fondo e in questo senso l’urna gli ha sorriso con la squadra portoghese. Un appuntamento comunque da non sottovalutare per la capolista in Premier League. La partita d’andata andrà in scena domani, martedì 15 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 21.00. La diretta televisiva e streaming sarà proposta da Sky Sport, mentre non è prevista la fruizione in chiaro della contesa. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti per quanto riguarda l’incontro in questione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) LoLisbona ospita ilall’andata degli ottavi di finale della. Guardiola vuole arrivare in fondo e in questo senso l’urna gli ha sorriso con la squadra portoghese. Un appuntamento comunque da non sottovalutare per la capolista in Premier. La partita d’andata andrà in scena, martedì 15 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Latelevisiva esarà proposta da Sky Sport, mentre non è prevista la fruizione indella contesa. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti per quanto riguarda l’incontro in questione. SportFace.

