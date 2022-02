Spezia-Fiorentina, piovono fischi e cori di insulti verso Italiano: il tecnico ci rimane male (Di lunedì 14 febbraio 2022) fischi e cori di insulti per Vincenzo Italiano prima Spezia-Fiorentina. La maggior parte dei tifosi di casa ha evitato di rivolgersi all’ex tecnico Italiano che ha lasciato il club in modo improvviso e burrascoso in estate per andare coi viola, ma nel giorno del suo ritorno al Picco c’è chi ha invece voluto insultare l’ex allenatore. “Italiano uomo di me…”, si sente nitidamente da parte di alcuni supporter che, pur abbonati in curva, hanno comprato un biglietto in tribuna per poterlo insultare a distanza ravvicinata. E il tecnico c’è rimasto malissimo, mostrando una faccia davvero triste e delusa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022)diper Vincenzoprima. La maggior parte dei tifosi di casa ha evitato di rivolgersi all’exche ha lasciato il club in modo improvviso e burrascoso in estate per andare coi viola, ma nel giorno del suo ritorno al Picco c’è chi ha invece voluto insultare l’ex allenatore. “uomo di me…”, si sente nitidamente da parte di alcuni supporter che, pur abbonati in curva, hanno comprato un biglietto in tribuna per poterlo insultare a distanza ravvicinata. E ilc’è rimasto malissimo, mostrando una faccia davvero triste e delusa. SportFace.

